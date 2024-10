Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2024 ore 19:45

(Di giovedì 10 ottobre 2024)DEL 10 OTTOBREORE 18.35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ANCORA CODE A TRATTI DALLO SVINCOLO PER LAFIUMICINO ALL’USCITANINA IN INTERNA INVECE I RALLENTAMENTI SONO DA TRIONFALE A SALARIA DA BUFALOTTA A PRENESTINA ED ORA ANCHE DA PISANA AD AURELIA TRAFFICO INTENSO ASUL TRATTO URBANO DELL’A24TERAMO DOVE LE CODE VANNO DA PORTONACCIO ALLO SVINCOLO PER IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO IN USCITA DACODE SU VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA SPINACETO AD ACILIA CHIUDIAMO CON GLI EVENTI TUTTO PRONTO PER L’INCONTRO DI NATIONS LEAGUE DI QUESTA SERA TRA ITALIA E BELGIO CALCIO D’INIZIO ALLE ORE 20.