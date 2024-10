Viabilità Carpi, riapre dopo 5 mesi di lavori il cavalcavia di Via Lama (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna percorribile il cavalcaferrovia di Via Lama dal pomeriggio di giovedì 10 ottobre, a seguito di importanti interventi di miglioramento strutturale ed adeguamento sismico. La strada era stata chiusa a inizi maggio e i lavori si sono protratti ben oltre i tre mesi preventivati, contribuendo a Modenatoday.it - Viabilità Carpi, riapre dopo 5 mesi di lavori il cavalcavia di Via Lama Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna percorribile il cavalcaferrovia di Viadal pomeriggio di giovedì 10 ottobre, a seguito di importanti interventi di miglioramento strutturale ed adeguamento sismico. La strada era stata chiusa a inizi maggio e isi sono protratti ben oltre i trepreventivati, contribuendo a

