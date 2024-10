Via libera alla caccia ai cervi in Abruzzo, Tar respinge il ricorso degli animalisti: si parte dal 14 ottobre (Di giovedì 10 ottobre 2024) In udienza i giudici hanno ritenuto che i cervi rientrino tra le specie cacciabili e che la Regione stia attuando il piano venatorio faunistico. Soddisfatta della decisione la giunta regionale, rammaricate le associazioni animaliste: "Ricorreremo al Consiglio di Stato" Fanpage.it - Via libera alla caccia ai cervi in Abruzzo, Tar respinge il ricorso degli animalisti: si parte dal 14 ottobre Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In udienza i giudici hanno ritenuto che irientrino tra le speciebili e che la Regione stia attuando il piano venatorio faunistico. Soddisfatta della decisione la giunta regionale, rammaricate le associazioni animaliste: "Ricorreremo al Consiglio di Stato"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

L'assessore Imprudente sul "via libera" del Tar all'abbattimento dei cervi : "Attestata la correttezza della delibera" - “L’ordinanza del Tar (Tribunale amministrativo regionale) Abruzzo sul contenimento faunistico del cervo attesta la correttezza della delibera regionale e la validità del procedimento amministrativo da parte della Regione Abruzzo”. Questo il commento dell’assessore regionale all’Agricoltura... (Ilpescara.it)

Sì all'abbattimento dei cervi - il Tar respinge il ricorso sulla sospensione della delibera - I giudici del Tribunale amministrativo regionale dicono sì alla caccia ai cervi, respingendo la domanda di tutela cautelare. Le associazioni ambientaliste avevano infatti chiesto la sospensione della delibera che consente, a partire da lunedì 14 ottobre, il prelievo di 469 cervi in provincia... (Ilpescara.it)

Coperte all’uncinetto sulla spiaggia libera di Cervia per dire no alla violenza sulle donne - 700 coperte per dire no alla violenza sulle donne. L’iniziativa è partita più di un anno fa, promossa con entusiasmo, tenacia e determinazione dalla Porta di Comunità Scambiamenti che ha saputo creare una rete solidale alla quale hanno aderito associazioni, istituzioni, singoli cittadini per dire basta alla violenza sulle donne. (Ilrestodelcarlino.it)