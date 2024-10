Venticinquenne accerchiato e rapinato: quattro denunciati (Di giovedì 10 ottobre 2024) In quattro avevano circondato un ragazzo di 25 anni che stava caminando in Strada Nuova, nei pressi del teatro Fraschini in pieno centro a Pavia e lo avevano rapinato strappandogli la catenina d’oro che portava al collo. A meno di due mesi da quell’episodio avvenuto il 18 agosto, i carabinieri del nucleo operativo hanno denunciato in stato di libertĂ quattro cittadini di origine egiziana, due dei quali sono minorenni. Dopo aver accerchiato il coetaneo lo hanno immobilizzato, mentre uno del gruppo gli ha strappato la catenina. Poi la fuga. Al momento sono in corso ulteriori indagini per accertare se vi siano correlazioni tra questa rapina e altri episodi analoghi che sono stati denunciati nelle successive settimane, anche quando l’attività è ripresa dopo le vacanze estive. M.M. Ilgiorno.it - Venticinquenne accerchiato e rapinato: quattro denunciati Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Inavevano circondato un ragazzo di 25 anni che stava caminando in Strada Nuova, nei pressi del teatro Fraschini in pieno centro a Pavia e lo avevanostrappandogli la catenina d’oro che portava al collo. A meno di due mesi da quell’episodio avvenuto il 18 agosto, i carabinieri del nucleo operativo hanno denunciato in stato di libertĂcittadini di origine egiziana, due dei quali sono minorenni. Dopo averil coetaneo lo hanno immobilizzato, mentre uno del gruppo gli ha strappato la catenina. Poi la fuga. Al momento sono in corso ulteriori indagini per accertare se vi siano correlazioni tra questa rapina e altri episodi analoghi che sono statinelle successive settimane, anche quando l’attività è ripresa dopo le vacanze estive. M.M.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Choc sul Pontino | Accerchiato - picchiato e rapinato da quattro persone : 58enne in ospedale - Momenti di grande paura in via della Cappellina all'angolo con via San Luigi (Pontino) dove un 58enne è stato rapinato da quattro persone nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 ottobre. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava camminando quando a un certo punto sarebbe stato accerchiato da almeno... (Livornotoday.it)

Paura in centro a Pavia - ragazzi presi a bottigliate : quattro raid in poche ore. Picchiato un minorenne e rapinato un giovane - Inizialmente il gruppetto è andato ad attaccare briga con alcuni universitari che stavano festeggiando una laurea. I carabinieri stanno indagando per risalire all’identità dei giovani che hanno seminato il panico e accertare se si sia trattato effettivamente delle stesse 4 o 5 persone che si sono spostate per le vie del centro. (Ilgiorno.it)

Picchiato e rapinato fuori dal locale a Pesaro - in quattro gli strappano dal collo la catenina d’oro - Non sono ancora chiare le circostanze del fatto. Appesa al muro esterno del locale, che è in una zona buia e molto malmessa, alla fine di una strada piena di buche e di rifiuti, c’è una telecamera che potrebbe aver ripreso qualcosa. Di notte, la situazione peggiora ulteriormente. Sulla rapina sta indagando la stazione dei carabinieri di Borgo S. (Ilrestodelcarlino.it)

Passanti nel mirino dei rapinatori. Quattro colpi nell’arco di 15 ore - Ma l’interlocutore a quel punto lo ha inseguito e minacciato, dicendogli che avrebbe tirato fuori "la pistola" (che però, come appurato in seguito, non aveva). . Tre rapine (e una tentata) in poche ore, in diversi quartieri della città . Alcuni dei passanti hanno testimoniato di averlo visto insieme a un complice. (Ilgiorno.it)