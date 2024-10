Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Mario Cusitore piantato in asso da tutte le Dame! (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 10 ottobre 2024, Mario Cusitore viene piantato in asso dalle sue Dame mentre Valerio torna in studio per provare a persuadere Gemma Galgani. Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Mario Cusitore piantato in asso da tutte le Dame! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nelladi, in onda oggi giovedì 10 ottobre 2024,vieneindalle suementre Valerio torna in studio per provare a persuadere Gemma Galgani.

