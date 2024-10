Bergamonews.it - Undici anni senza don Sergio Colombo: “Manchi alla Chiesa e alla comunità bergamasca”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Bergamo. Sono trascorsi diecimorte di don, storico parroco di Redona, a Bergamo. L’ex presidente delle Acli provinciali di Bergamo, Daniele Rocchetti, ricorda questo prezioso riferimento spirituale del territorio. In un post pubblicato sul proprio profilo Facebook ne rammenta le qualità umane e pastorali:morte di don. Quanto manca,nostra. Dal Testamento La malattia della fine mi ha portato nelle regioni più oscure della nostra fragilità. Questa discesa che ti dà un po’ di vertigine mi ha però, stranamente, reso ancora più grato e commosso per i regali che la vita mi ha fatto, di cui sono stato troppo poco stupito e riconoscente. Ho cercato di rispettare fino in fondo la discrezione di Dio, il suo silenzio.