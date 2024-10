Un calice di Trentino in città: osteria di Brera (Di giovedì 10 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre dalle ore 19:30, osteria di Brera, ristorante nel centro di Milano, situato in via San Marco 5, ospiterà la quinta e ultima tappa del 2024 di Un calice di Trentino in città. Durante la cena verranno offerte le eccellenze di Altemasi Trentodoc, in abbinamento al menù ideato per Milanotoday.it - Un calice di Trentino in città: osteria di Brera Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre dalle ore 19:30,di, ristorante nel centro di Milano, situato in via San Marco 5, ospiterà la quinta e ultima tappa del 2024 di Undiin. Durante la cena verranno offerte le eccellenze di Altemasi Trentodoc, in abbinamento al menù ideato per

