Ultime Notizie Roma del 10-10-2024 ore 17 | 10

(Di giovedì 10 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano e per un apertura di giornale tedeschi aggiunto questa mattina a Londra ed è stato ricevuto dal premier Star nera downing Street si tratta della prima di quattro tappe nei principali paesi di Europa occidentale dopo un personaggio a Dubrovnik in Croazia per un vertice con i leader balcanici nell’ambito di un tour che mira a ottenere nuove garanzie sul sostegno a chi è il presidente ucraino ora si trova Parigi paga tesoro ma che va Giorgia Meloni da papa Francesco e infine a Berlino la guerra medioriente l’esercito israeliano ha reso Noto di aver eliminato una notte scorsa due comandanti di colpito diversi depositi di armi a Beirut e altre infrastrutture turistiche nel sud del paese di governo si svegliano Si riunirà stasera per discutere della risposta all’attacco ...