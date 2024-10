Trovato senza vita in un fondo agricolo (Di giovedì 10 ottobre 2024) E' stato riTrovato accanto a un albero con un cappio al collo, senza vita. E' la tragedia che si è consumata a Maiano frazione di Sessa Aurunca dove è stato rinvenuto in un terreno il corpo esanime di E.R., 56enne, operaio presso una società di Calcestruzzi di Castelforte. La scoperta è stata Casertanews.it - Trovato senza vita in un fondo agricolo Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) E' stato riaccanto a un albero con un cappio al collo,. E' la tragedia che si è consumata a Maiano frazione di Sessa Aurunca dove è stato rinvenuto in un terreno il corpo esanime di E.R., 56enne, operaio presso una società di Calcestruzzi di Castelforte. La scoperta è stata

