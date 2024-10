Tino, fisico e qualità. L’Empoli se lo gode. Una scommessa vinta (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arrivato a fine mercato a titolo definitivo dal Chelsea, proprio a ridosso della trasferta di Bologna per la quale non è infatti stato convocato, settimana dopo settimana FausTino Adebola Rasheed Anjorin, più semplicemente Tino, ha conquistato tutti ritagliandosi sempre più spazio all’interno dello scacchiere di Roberto D’Aversa che lo ha fatto partire titolare nelle ultime tre gare contro Cagliari, Fiorentina e Lazio. E il centrocampista inglese ha risposto a questa fiducia con prestazioni all’altezza della situazione per fisicità, palleggio, qualità (suo l’assist per l’1-0 di Colombo in Sardegna) e inserimenti (domenica scorsa contro la Lazio ha sfiorato il gol con una pregevole conclusione da fuori area a girare terminata di poco a lato). Insomma un’altra scommessa vinta dalla società e dal ds Roberto Gemmi, bravo a visionarlo, a seguirlo e poi a prenderlo. Sport.quotidiano.net - Tino, fisico e qualità. L’Empoli se lo gode. Una scommessa vinta Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arrivato a fine mercato a titolo definitivo dal Chelsea, proprio a ridosso della trasferta di Bologna per la quale non è infatti stato convocato, settimana dopo settimana FausAdebola Rasheed Anjorin, più semplicemente, ha conquistato tutti ritagliandosi sempre più spazio all’interno dello scacchiere di Roberto D’Aversa che lo ha fatto partire titolare nelle ultime tre gare contro Cagliari, Fiorentina e Lazio. E il centrocampista inglese ha risposto a questa fiducia con prestazioni all’altezza della situazione per fisicità, palleggio,(suo l’assist per l’1-0 di Colombo in Sardegna) e inserimenti (domenica scorsa contro la Lazio ha sfiorato il gol con una pregevole conclusione da fuori area a girare terminata di poco a lato). Insomma un’altradalla società e dal ds Roberto Gemmi, bravo a visionarlo, a seguirlo e poi a prenderlo.

