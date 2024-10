Tanti rimpianti all’Olimpico, il Belgio riacciuffa l’Italia dopo l’espulsione di Pellegrini (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è chiusa da pochi isTanti la sfida dell’Olimpico tra Italia e Belgio, terminata sul risultato di 2-2 Partite dai due volti quella che è terminata da una manciata di secondi all’Olimpico tra Italia e Belgio. L’inizio veemente degli Azzurri porta la Nazionale di Spalletti in vantaggio già dopo pochi secondi grazie all’inserimento a fari spenti di Cambiaso, che capitalizza un suggerimento al bacio di Dimarco. l’Italia disegna calcio e trova il meritato raddoppio con Retegui al 24‘, prima della rimonta del Belgio che prima al 42’ accorcia le distanze con De Cuyper, salvo poi impattare la sfida sul 2-2 con Trossard al 61?. Italia-Belgio (LaPresse) – Calciomercato.itAl minuto 39 la sliding door dell’incontro. In ritardo, Lorenzo Pellegrini al minuto 39 entra in ritardo su Theate. Calciomercato.it - Tanti rimpianti all’Olimpico, il Belgio riacciuffa l’Italia dopo l’espulsione di Pellegrini Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è chiusa da pochi isla sfida dell’Olimpico tra Italia e, terminata sul risultato di 2-2 Partite dai due volti quella che è terminata da una manciata di seconditra Italia e. L’inizio veemente degli Azzurri porta la Nazionale di Spalletti in vantaggio giàpochi secondi grazie all’inserimento a fari spenti di Cambiaso, che capitalizza un suggerimento al bacio di Dimarco.disegna calcio e trova il meritato raddoppio con Retegui al 24‘, prima della rimonta delche prima al 42’ accorcia le distanze con De Cuyper, salvo poi impattare la sfida sul 2-2 con Trossard al 61?. Italia-(LaPresse) – Calciomercato.itAl minuto 39 la sliding door dell’incontro. In ritardo, Lorenzoal minuto 39 entra in ritardo su Theate.

L’Italia incanta per 40 minuti - poi subisce la rimonta in 10 : è 2-2 contro il Belgio all’Olimpico - L’Italia in 10 uomini subisce la rimonta del Belgio dal 2-0 al 2-2 allo stadio Olimpico di Roma nella terza giornata di Nations League, ma riesce comunque a conservare il primo posto in solitaria del girone A2 con un punto di vantaggio sulla Francia e tre sugli uomini di Domenico Tedesco, rientrati in partita a fine primo tempo con l’espulsione di Pellegrini, dopo che gli azzurri avevano trovato ... (Sportface.it)

