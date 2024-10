Sport e solidarietà per la XXI edizione della 'Flik Flok' (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sport, arte, musica e solidarietà saranno i protagonisti della XXI edizione della “Flik Flok”. Il grande evento, organizzato dalla Brigata Bersaglieri “Garibaldi” dell’Esercito, si terrà nei giorni 19 e 20 ottobre a Caserta, in piazza Carlo di Borbone, dinanzi la Reggia, dove sarà allestito il Casertanews.it - Sport e solidarietà per la XXI edizione della 'Flik Flok' Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), arte, musica esaranno i protagonistiXXI”. Il grande evento, organizzato dalla Brigata Bersaglieri “Garibaldi” dell’Esercito, si terrà nei giorni 19 e 20 ottobre a Caserta, in piazza Carlo di Borbone, dinanzi la Reggia, dove sarà allestito il

Sport e solidarietà a sostegno di Avis Bibbiena e Aido Casentino - Un contributo alle attività di Avis Bibbiena e Aido Casentino. Lo sport ha incontrato la solidarietà in occasione del Fitness Day che, giunto alla decima edizione, ha proposto un pomeriggio ricco di iniziative all’interno della palestra Body House di Bibbiena che ha trovato coronamento in una... (Arezzonotizie.it)

Sport e solidarietà a sostegno di Avis Bibbiena e Aido Casentino - Un particolare focus è stato orientato proprio verso l’importanza di donare il sangue come gesto gratuito di grande umanità e utilità per i bisogni sanitari del territorio, con la presenza dei volontari dell’AVIS Bibbiena che hanno informato su una pratica che garantisce un aiuto concreto sia al prossimo che a sé stessi perché permette di tenere sotto controllo i propri valori. (Lanazione.it)

Valdambra Trail. Un evento che unisce sport - gastronomia e solidarietà - Torna la Valdambra Trail, la manifestazione sportiva che ormai è diventata un appuntamento fisso per il Comune di Bucine e per gli altri comuni (Montevarchi, Laterina-Pergine, Civitella in Val di Chiana e Gaiole) che collaborano e ospitano dei tratti dei percorsi previsti dalle gare. Un evento... (Arezzonotizie.it)