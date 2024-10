Skriniar torna in Italia? Spunta la clamorosa ipotesi! (Di giovedì 10 ottobre 2024) Skriniar calciomercato Juve. Il mercato degli svincolati non offre molte opzioni e per questo la Juventus di Thiago Motta dovrà resistere fino a Gennaio, sperando che dopo il brutto infortunio Ilnerazzurro.it - Skriniar torna in Italia? Spunta la clamorosa ipotesi! Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)calciomercato Juve. Il mercato degli svincolati non offre molte opzioni e per questo la Juventus di Thiago Motta dovrà resistere fino a Gennaio, sperando che dopo il brutto infortunio

PSG : Skriniar è tornato - gran partita contro il Brest. Luis Enrique : "Per me prova da 10 - è in forma" - `Milan Škriniar rimane uno dei migliori difensori centrali del calcio europeo. L`anno scorso è stato difficile, con due infortuni che... (Calciomercato.com)