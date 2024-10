Shock in Europa: il difensore 31enne trovato senza vita in piscina (Di giovedì 10 ottobre 2024) George Baldock morto. Il difensore del Panathinaikos e della nazionale greca, George Baldock, 31 anni, è stato trovato senza vita nella piscina della sua casa a Glyfada, ad Atene.Il corpo è stato Ilnerazzurro.it - Shock in Europa: il difensore 31enne trovato senza vita in piscina Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) George Baldock morto. Ildel Panathinaikos e della nazionale greca, George Baldock, 31 anni, è statonelladella sua casa a Glyfada, ad Atene.Il corpo è stato

Grecia - trovato morto difensore del Panathinaikos George Baldock - Baldock era entrato a far parte dello Sheffield United nel 2017 aiutando il club a ottenere la promozione in Premier League due volte, nel 2019 e nel 2023. Il difensore del Panathinaikos George Baldock, ex nazionale greco che ha giocato anche per lo Sheffield United per sette stagioni, è stato trovato morto nella sua casa di Atene. (Lapresse.it)

Choc in Grecia : trovato morto in casa Baldock - difensore del Panathinaikos - “Siamo sconvolti per la perdita del nostro George. (Adnkronos) – Il difensore del Panathinaikos e della nazionale greca George Baldock, 31 anni, è stato trovato morto nella piscina della sua abitazione a Glyfada. A scoprire il corpo il padrone di casa, allertato dalla moglie dello sportivo, che non aveva avuto sue notizie nonostante fosse il compleanno della figlia. (Seriea24.it)

Calcio sotto choc - trovato morto in piscina il difensore 26enne del Panathinaikos George Baldock - «Possiamo confermare che George è purtroppo scomparso», ha. Una tragedia scuote il calcio greco: il difensore del Panathinaikos George Baldock è stato trovato morto mercoledì sera nella piscina della sua casa a Glyfada , a sud di Atene. . . Il 31enne era nato a Buckingham in Inghilterra, dove ha militato nello Sheffield United e nel Derby County, ma aveva origini greche da parte della nonna ... (Gazzettadelsud.it)