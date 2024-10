Sessant’anni di storia per la Carini di Monte San Savino (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ototbre 2024 – Sessant’anni di storia per la Carini di Monte San Savino. L’azienda è stata fondata nell’ottobre del 1964 da Amos Carini con una piccola bottega di produzione di serrande avvolgibili tra le mura del borgo della Valdichiana e, decennio dopo decennio, ha costantemente sviluppato la propria attività nel settore dei serramenti fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale. La Carini ha ora raggiunto il prestigioso traguardo del sessantesimo anniversario e, di conseguenza, rientra di diritto tra le aziende artigianali maggiormente longeve del territorio e maggiormente capaci di portare un contribuito al tessuto economico locale. Lanazione.it - Sessant’anni di storia per la Carini di Monte San Savino Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ototbre 2024 –diper ladiSan. L’azienda è stata fondata nell’ottobre del 1964 da Amoscon una piccola bottega di produzione di serrande avvolgibili tra le mura del borgo della Valdichiana e, decennio dopo decennio, ha costantemente sviluppato la propria attività nel settore dei serramenti fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale. Laha ora raggiunto il prestigioso traguardo del sessantesimo anniversario e, di conseguenza, rientra di diritto tra le aziende artigianali maggiormente longeve del territorio e maggiormente capaci di portare un contribuito al tessuto economico locale.

