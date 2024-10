Separazione delle carriere: ora è più vicino il sogno di Silvio Berlusconi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il baratto è compiuto. Dopo aver ottenuto la Lega l’Autonomia differenziata e Fratelli d’Italia il premierato, Forza Italia ottiene l’accelerazione sulla Separazione delle carriere, la riforma cara a Silvio Berlusconi. La Commissione Affari costituzionali della Camera ha infatti adottato il ddl Nordio come testo base, da sottoporre ora agli emendamenti, e con l’intenzione annunciata da Forza Italia di giungere al sì della Camera entro l’anno. Il centrodestra ha incassato in questo primo passaggio anche l’appoggio di +Europa e spera anche di ottenere quello di Iv e Azione, mentre il resto delle opposizioni hanno confermato la loro contrarietà. Lanotiziagiornale.it - Separazione delle carriere: ora è più vicino il sogno di Silvio Berlusconi Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il baratto è compiuto. Dopo aver ottenuto la Lega l’Autonomia differenziata e Fratelli d’Italia il premierato, Forza Italia ottiene l’accelerazione sulla, la riforma cara a. La Commissione Affari costituzionali della Camera ha infatti adottato il ddl Nordio come testo base, da sottoporre ora agli emendamenti, e con l’intenzione annunciata da Forza Italia di giungere al sì della Camera entro l’anno. Il centrodestra ha incassato in questo primo passaggio anche l’appoggio di +Europa e spera anche di ottenere quello di Iv e Azione, mentre il restoopposizioni hanno confermato la loro contrarietà.

