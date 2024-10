Sciagurato Pellegrini: entrata da dietro e rosso diretto, Italia in dieci e il Belgio accorcia subito dopo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una decisione sbagliata, infelice. Non si può definire in altro modo l`intervento di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma e della Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una decisione sbagliata, infelice. Non si può definire in altro modo l`intervento di Lorenzo, centrocampista della Roma e della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sciagurato Pellegrini: entrata da dietro e rosso diretto, Italia in dieci e il Belgio accorcia subito dopo - Una decisione sbagliata, infelice. Non si può definire in altro modo l`intervento di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma e della Nazionale italiana,. (calciomercato.com)