Salute mentale Garante adolescenza | Il 514% dei ragazzi soffre d’ansia o tristezza

Lapresse.it - Salute mentale, Garante adolescenza: “Il 51,4% dei ragazzi soffre d’ansia o tristezza”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 51,4% deiin modo ricorrente di stati di ansia oprolungati. Il 49,8% lamenta un eccesso di stanchezza. Il 46,5% dichiara di provare nervosismo. E ancora: il 29% ha frequenti mal di testa e il 25,4% dichiara di non dormire bene. È quanto emerge da una consultazione pubblica tra circa 7.500 studenti italiani della scuola secondaria promossa dall’Autoritàper l’infanzia e l’sulla piattaforma online iopartecipo.infanzia.org sui disturbi provati in maniera ricorrente dalla pandemia in poi e pubblicata in occasione della Giornata mondiale sulla. I sedicenni hanno rappresentato la metà di coloro che hanno risposto a un questionario a risposta multipla elaborato con il supporto di un comitato scientifico nominato dall’Agia.