Roma | tutti i giocatori giallorossi impegnati in Nazionale

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Si è tornati al lavoro a Trigoria dopo qualche giornata di stop per permettere anona rappresentare il proprio Paese per recuperare un po' le energie fisiche e mentali. Come succede spesso durante le pause internazionali, le fila giallorosse oggi erano particolarmente sottili. Nonostante alcune esclusioni eccellenti, come Gianluca Mancini dall'Italia, laè ancora una volta tra le squadre della Serie A a consegnare piùalle rispettive selezioni nazionali. Come inel Bel Paese c'è solo il Milan, entrambe con ben 15che hanno lasciato l'Italia per concorrere tra i cinque continenti nelle varie competizioni: la Nations League per l'Europa, la qualificazione per la Coppa d'Africa 2025 nel continente africano e le qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026 in Asia, Oceania, Nord e Sud America.