Ritiro Nadal, l'omaggio di Ronaldo e Mbappé: «Un grande esempio. Grazie leggenda!»

Ritiro Nadal, ecco le parole toccanti sui propri social di Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappè su uno dei migliori tennisti di tutti i tempi Rafa Nadal ha annunciato il suo Ritiro, e sui social molti atleti sportivi hanno voluto omaggiare uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi: in particolar modo l'ex Juve Cristiano

La reazione di Alcaraz quando gli mostrano il video del ritiro di Nadal : lo scopre prima di giocare - Un video mostra lo spagnolo che apprende la notizia dell'addio poco prima della sfida nei quarti a Shanghai, il suo staff gli mostra il post del campione: "Quando l'ho guardato, è stato difficile accettarlo".Continua a leggere . (Fanpage.it)

FOTO – Nadal annuncia il ritiro! L’omaggio dell’Inter : «Grazie per lo spettacolo» - Nadal annuncia il ritiro, l’Inter lo omaggia con una foto Re della terra rossa, grazie per lo spettacolo che ci hai regalato in questi anni ??? @RafaelNadal pic. Il maiorchino, soprannominato il “Re della terra rossa”, ha conquistato 92 titoli, tra cui 22 del Grande Slam e 14 vittorie al Roland Garros. (Inter-news.it)

Rafa Nadal annuncia il ritiro dal tennis : “È il momento di fermarsi” - È una persona incredibile e la sua assenza si farà sentire”. ” Foto Ansa/Epa Chema MoyaLa carriera di Nadal è stata straordinaria. “Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse, ma ora è il momento di fermarmi. ” Il tennista italiano Jannik Sinner, ora in semifinale agli ATP 1000 in Cina, parlando del ritiro del suo idolo, ha sottolineato quanto Nadal abbia influenzato le nuove generazioni: ... (Velvetmag.it)