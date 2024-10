Riqualificazione: approvato il progetto di restauro per le facciate e il lucernario del Teatro Verdi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Comune di Pisa ha approvato il progetto esecutivo in linea tecnica per il restauro conservativo delle facciate del Teatro Verdi e per la manutenzione straordinaria del lucernario. L’intervento ha un costo previsto di 330mila euro. Entro la fine del 2024 saranno avviate le procedure di gara per Pisatoday.it - Riqualificazione: approvato il progetto di restauro per le facciate e il lucernario del Teatro Verdi Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Comune di Pisa hailesecutivo in linea tecnica per ilconservativo delledele per la manutenzione straordinaria del. L’intervento ha un costo previsto di 330mila euro. Entro la fine del 2024 saranno avviate le procedure di gara per

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Asili a Lido e Capezzano. Approvato il progetto. Lavori entro fine anno - Riguardo al ’Ferrarin’, l’amministrazione fa sapere che è stata completata anche la progettazione definitiva (85mila euro, finanziata da un altro bando Pnrr vinto ad aprile) per la riqualificazione e messa in sicurezza sismica e strutturale dell’edificio attualmente esistente, che ospita la scuola dell’infanzia. (Lanazione.it)

Cancelli per chiudere i portichetti del Teatro Donizetti : approvato il progetto esecutivo - Un intervento che si è reso necessario a causa dell’uso improprio, con problemi di natura igienica e di decoro urbano, specialmente nelle ore notturne, di questi spazi laterali affacciati sul Sentierone. Il progetto, sviluppato dagli uffici dei Lavori Pubblici, sarà realizzato dalla Fondazione Donizetti che aveva portato all’attenzione la questione. (Bergamonews.it)

Centro di Neuropsichiatria per bambini e ragazzi a Gravina - approvato il progetto per la nuova sede - L’ex mercato comunale di via Genova sarà trasformato nella nuova sede della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Gravina in Puglia. L'Asl Bari ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova struttura: il passaggio permette al direttore dell’Area Gestione... (Baritoday.it)