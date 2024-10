“Rimasi incinta e lasciai Amici. Ricordo ancora le telefonate di Maria De Filippi: ‘Non hai idea di chi mi propongono per sostituirti'”: il retroscena di Lella Costa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il talent show più longevo della storia italiana ha tagliato il traguardo delle 24 edizioni. Ma forse non tutti ricordano che “Amici di Maria De Filippi” nasce nel 1992 come “Amici” ed era un talk show con la conduttrice al centro e intorno i ragazzi e le ragazze degli Anni 90, che si raccontavano senza filtri e commentavano i propri sentimenti e tanto altro. La prima conduttrice di quel talk è stata Lella Costa. L’attrice ricorda quella esperienza, durata solo un anno, a La Stampa. “Era il novembre ’91, Costanzo mi chiamò: – ricorda la Costa – Maria (De Filippi, ndr) ha l’idea di una trasmissione e vorrebbe che la conducessi tu. Da sventurata, risposi di sì. Sempre avuto la sindrome di Gertrude. Mi incuriosiva fare tv. Con Maria andò benissimo. Ilfattoquotidiano.it - “Rimasi incinta e lasciai Amici. Ricordo ancora le telefonate di Maria De Filippi: ‘Non hai idea di chi mi propongono per sostituirti'”: il retroscena di Lella Costa Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il talent show più longevo della storia italiana ha tagliato il traguardo delle 24 edizioni. Ma forse non tutti ricordano che “diDe” nasce nel 1992 come “” ed era un talk show con la conduttrice al centro e intorno i ragazzi e le ragazze degli Anni 90, che si raccontavano senza filtri e commentavano i propri sentimenti e tanto altro. La prima conduttrice di quel talk è stata. L’attrice ricorda quella esperienza, durata solo un anno, a La Stampa. “Era il novembre ’91,nzo mi chiamò: – ricorda la(De, ndr) ha l’di una trasmissione e vorrebbe che la conducessi tu. Da sventurata, risposi di sì. Sempre avuto la sindrome di Gertrude. Mi incuriosiva fare tv. Conandò benissimo.

