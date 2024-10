Cityrumors.it - Reazione a Catena, la verità sull’addio delle Volta Pagina: pubblico incredulo

(Di giovedì 10 ottobre 2024)è rimasta assolutamente sorpresa dall’addio a sorpresa. Ecco perché hanno lasciato il programma L’ultima edizione di(che andrà in onda fino a novembre ndr) ha visto come protagoniste assolute LePagine, tre colleghe di Reggio Emilia che hanno sbancato il programma. Arrivate con l’obiettivo di mettersi alla prova in questa trasmissione, nel giro di poco tempo sono riuscite a prendere il titolo di campione e non l’hanno più mollato per diverse settimane. Le, campionesse di(screenshot video Youtube) – cityrumors.itSono 31 le puntate consecutive in cui si sono confermate campionesse portando a casa un gruzzoletto di 300mila euro. Una cifra assolutamente da record considerato che mai nessuno era riuscito a conquistare una cifra simile.