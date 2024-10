Rafael Nadal annuncia il ritiro. Chiuderà la carriera con la Coppa Davis (Di giovedì 10 ottobre 2024) La mattina europea è scossa da un annuncio che porta il tennis a fare i conti, per la seconda volta in tre stagioni, con la fine di un cerchio. Rafael Nadal ha annunciato il proprio ritiro dal tennis: Chiuderà la carriera con la Coppa Davis, per le cui finali è stato chiamato da David Ferrer al fine di avere una sorta di bonus extra sulla partita secca, specialmente con il ruolo di secondo singolarista immaginando in Carlos Alcaraz il primo. Per Nadal, che oltre all’impegno di Malaga avrà anche l’esibizione saudita Six Kings Slam dal 16 al 19 ottobre, si va a chiudere così un capitolo della vita durato oltre vent’anni. E si chiude con un video, di quasi cinque minuti, rilasciato sui canali social del mancino di Manacor: “Grazie a tutti, sono qui per comunicarvi che mi ritiro dal tennis professionistico. La verità è che questi ultimi due anni sono stati difficili. Oasport.it - Rafael Nadal annuncia il ritiro. Chiuderà la carriera con la Coppa Davis Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La mattina europea è scossa da un annuncio che porta il tennis a fare i conti, per la seconda volta in tre stagioni, con la fine di un cerchio.hato il propriodal tennis:lacon la, per le cui finali è stato chiamato da David Ferrer al fine di avere una sorta di bonus extra sulla partita secca, specialmente con il ruolo di secondo singolarista immaginando in Carlos Alcaraz il primo. Per, che oltre all’impegno di Malaga avrà anche l’esibizione saudita Six Kings Slam dal 16 al 19 ottobre, si va a chiudere così un capitolo della vita durato oltre vent’anni. E si chiude con un video, di quasi cinque minuti, rilasciato sui canali social del mancino di Manacor: “Grazie a tutti, sono qui per comunicarvi che midal tennis professionistico. La verità è che questi ultimi due anni sono stati difficili.

