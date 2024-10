Notizie.com - Rafa Nadal, è addio al tennis: quanto ha guadagnato in anni di trionfi?

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un palmares invidiabile per, arrivato al capolinea della sua lunga carriera. Maha vinto in premi? La notizia del ritiro dielParera dal mondo delsegna la fine di un’era. Nato a Manacor, sull’isola di Maiorca,si è imposto come uno dei giganti della storia delmondiale. Con 22 successi su 30 finali giocate, il suo palmares include 14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open. Notoriamente soprannominato ‘Il mancino di Manacor‘ e ‘Re delle terra rossa‘, la sua figura è stata immortalata con una statua presso lo stadio di Roland Garros a Parigi nel 2021. Oltre ai Grand Slam, il suo curriculum vanta anche un oro olimpico nel singolare a Pechino nel 2008, due medaglie d’oro in doppio (una delle quali a Rio nel 2016), oltre a numerosi altri titoli che includono Masters 1000 e ATP.