Rafa Nadal annuncia l’improvviso ritiro dal tennis: “Non riesco più a giocare senza limitazioni” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafa Nadal annuncia che dopo la Coppa Davis lascerà la sua carriera. Nadal si ritira dopo una carriera lunga e straordinaria con 22 titoli Slam. Fanpage.it - Rafa Nadal annuncia l’improvviso ritiro dal tennis: “Non riesco più a giocare senza limitazioni” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)che dopo la Coppa Davis lascerà la sua carriera.si ritira dopo una carriera lunga e straordinaria con 22 titoli Slam.

Nadal annuncia che non parteciperà alla Laver Cup : “Altri giocatori possono aiutare la squadra a vincere” - Rafa Nadal ha fatto sapere che non parteciperà alla Laver Cup 2024 che si terrà a Berlino. Il tennista spagnolo ha comunicato la sua decisione: "Ci sono altri giocatori che possono aiutare la squadra a vincere".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Laver Cup - Nadal annuncia il forfait : “Farò il tifo per il Team Europa da lontano” - The post Laver Cup, Nadal annuncia il forfait: “Farò il tifo per il Team Europa da lontano” appeared first on SportFace. . Auguro al team il meglio, farò il tifo da lontano”. “Ho grandi ricordi di quando ho giocato la Laver Cup e non vedevo l’ora di essere con i miei compagni di squadra insieme a Bjorn nel suo ultimo anno da capitano. (Sportface.it)

Nadal annuncia il forfait agli US Open : voci sul ritiro imminente - Che continui a giocare o meno, amo il tennis”. “Se la mia età fosse di 10 anni in meno, creeremmo una bella relazione in campo e condivideremmo molti bei momenti insieme”, ha detto. “Ma questo non accadrà. “Ho fatto del mio meglio in ogni singolo minuto in cui sono stato in campo, ma non è stato abbastanza per raggiungere i nostri obiettivi. (Calcioweb.eu)