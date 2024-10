Pontedera, fallisce la prova con i servizi sociali: si aprono le porte del carcere (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella mattinata di mercoledì 9 ottobre i Carabinieri della Stazione di Pontedera hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 26enne, già condannato per reati predatori. Nei confronti dell'uomo, già destinatario della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, a seguito Pisatoday.it - Pontedera, fallisce la prova con i servizi sociali: si aprono le porte del carcere Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella mattinata di mercoledì 9 ottobre i Carabinieri della Stazione dihanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 26enne, già condannato per reati predatori. Nei confronti dell'uomo, già destinatario della misura dell’affidamento inalo sociale, a seguito

