Polisportiva e Comune insieme per la rigenerazione dell’area Corbo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladi Rioveggio è un esempio di come il pubblico e il privato possono intrecciarsi per riqualificare il territorio. Ildi Monzuno ha messo a disposizione una sua area sulla quale laRioveggio 1962 ha costruito una struttura che poi ha donato alla stessa amministrazione comunale. In questo modo è stato il realizzato il progetto ‘Uno Spazio al Centro per le valli Setta e Sambro’ che prevede le opere di ristrutturazione della sala civica epolifunzionale. L’inaugurazione del nuovo plesso è avvenuta sabato e i vantaggi per la popolazione non solo limitati alle attività che si svolgeranno nella struttura, ma si estendono al fatto che ora è possibile attraversare Rioveggio senza utilizzare la strada principale.