Perché Affari Tuoi non va in onda stasera e quando è prevista la nuova puntata con Stefano De Martino (Di giovedì 10 ottobre 2024) Breve stop per Affari Tuoi. Cambio di programmazione per il programma di Stefano De Martino che si ferma giovedì 10 ottobre per lasciare spazio alla partita di Nations League Italia - Belgio. quando tornano le nuove puntate del gioco televisivo. Fanpage.it - Perché Affari Tuoi non va in onda stasera e quando è prevista la nuova puntata con Stefano De Martino Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Breve stop per. Cambio di programmazione per il programma diDeche si ferma giovedì 10 ottobre per lasciare spazio alla partita di Nations League Italia - Belgio.tornano le nuove puntate del gioco televisivo.

Stefano De Martino - salta Affari Tuoi. Perché non va in onda stasera 10 ottobre - Sotto la conduzione del presentatore di Torre Annunziata, i concorrenti stanno portando a casa delle somme di tutto rispetto. Il conduttore di Ravenna non sembra comunque preoccupato per i risultati degli ascolti, ma si sta dando il suo tempo per crescere. Un po’ perché il pubblico non è ancora abituato a cambiare canale e un po’ perché la novità disorienta anche i fedelissimi che si danno tempo ... (Dilei.it)

“Ci vuole un gluteo come il tuo nella vita. Ci vuole tanta fortuna nella vita” : momento sexy ad “Affari Tuoi” e Stefano De Martino ride imbarazzato - Voglio provare a ipnotizzarlo dalla telecamera”. Chissà, magari riusciamo a fargli una macumba. Il diretto interessato è scoppiato a ridere in forte imbarazzo, mentre sui social circolavano in contemporanea vecchie foto di De Martino a mostrare glutei “importanti. Momenti sexy ad “Affari Tuoi” con al centro Stefano De Martino, suo malgrado. (Ilfattoquotidiano.it)

Affari tuoi - la concorrente spiazza De Martino : “Nella vita ci vuole un gluteo come il tuo” - Dopo aver eliminato alcuni pacchi rossi, la concorrente ha esclamato rivolgendosi a De Martino: “Ci vuole tanta fortuna nella vita, non ti dico cosa. Protagonista Alessia della Calabria, precisamente da Rossano, di professione fisioterapista. De Martino ha sbagliato la cifra offerta alla concorrente sull’assegno scrivendo 6mila anziché 9mila, come suggeritegli al telefono dal Dottore: “Ho ... (Tpi.it)