Partita Perugia-Rimini: tifo violento. Denunce e tre Daspo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Perugia, 10 ottobre 2024 - La Polizia di Perugia ha denunciato 3 persone – rispettivamente classe 1980, 1981 e 2006 – che, lo scorso 27 settembre, in occasione della Partita di calcio Perugia – Rimini, valevole per il campionato nazionale di calcio di serie C, sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di artifici pirotecnici, bastoni e catene metalliche, in prossimità dello Stadio “Curi”. Nello specifico, il 18enne tifoso perugino, durante le fasi di filtraggio all’ingresso dello stadio, è stato notato dal personale operante mentre tentava di eludere il controllo degli steward. Insospettiti dal comportamento dell’uomo, gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione che ha dato esito positivo; infatti, celato tra gli indumenti, i poliziotti hanno rinvenuto un artifizio pirotecnico. Lanazione.it - Partita Perugia-Rimini: tifo violento. Denunce e tre Daspo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 - La Polizia diha denunciato 3 persone – rispettivamente classe 1980, 1981 e 2006 – che, lo scorso 27 settembre, in occasione delladi calcio, valevole per il campionato nazionale di calcio di serie C, sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di artifici pirotecnici, bastoni e catene metalliche, in prossimità dello Stadio “Curi”. Nello specifico, il 18enneso perugino, durante le fasi di filtraggio all’ingresso dello stadio, è stato notato dal personale operante mentre tentava di eludere il controllo degli steward. Insospettiti dal comportamento dell’uomo, gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione che ha dato esito positivo; infatti, celato tra gli indumenti, i poliziotti hanno rinvenuto un artifizio pirotecnico.

