Parma, uomo di 70 anni cade dall’impalcatura e muore (Di giovedì 10 ottobre 2024) Parma, 10 ottobre 2024 – Tragedia a Sant’Antonio di Salsomaggiore, nel Parmense: un uomo di 70 anni è morto dopo essere caduto da un’impalcatura. E’ successo ieri pomeriggio: da quanto si apprende l’anziano era impegnato in alcuni lavori su un’abitazione. A riportarlo è la Gazzetta di Parma. Insieme al 70enne c’era anche un altro uomo, che ha allertato il 118. I soccorsi sono giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, ma non c’era più niente da fare. I carabinieri della compagnia di Salsomaggiore e il personale della Medicina del lavoro sono intervenuti per ricostruire la dinamica dei fatti. Ilrestodelcarlino.it - Parma, uomo di 70 anni cade dall’impalcatura e muore Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Tragedia a Sant’Antonio di Salsomaggiore, nel Parmense: undi 70è morto dopo essere caduto da un’impalcatura. E’ successo ieri pomeriggio: da quanto si apprende l’anziano era impegnato in alcuni lavori su un’abitazione. A riportarlo è la Gazzetta di. Insieme al 70enne c’era anche un altro, che ha allertato il 118. I soccorsi sono giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, ma non c’era più niente da fare. I carabinieri della compagnia di Salsomaggiore e il personale della Medicina del lavoro sono intervenuti per ricostruire la dinamica dei fatti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno - recensione : la nascita degli 883 e il mito degli anni ’90 raccontati con brio - Ma quando il successo li travolgerà riusciranno a rimanere uniti? Hanno ucciso l’Uomo Ragno – Elia Nuzzolo e Matteo Oscar GiuggioliIl racconto della provincia Non si può non associare Max Pezzali e gli 883 al racconto della provincia pavese, della vita lenta in un grande paese in cui le discoteche sono solo due e le farmacie centosei, dello scazzo e della noia che nei lunghi pomeriggi invernali ... (Spettacolo.eu)

Insulti a medici e militari al Pronto soccorso. Denunciato un uomo di 49 anni - Macerata, 9 ottobre 2024 – Denunciato un 49enne pugliese per oltraggio a pubblico ufficiale. Arrivati al Pronto soccorso, i militari hanno cercato di calmare l’individuo, invitandolo a lasciare la struttura, ma l’uomo ha iniziato ad offenderli con tono minaccioso. . L’uomo, presentatosi al Pronto soccorso, pretendeva di essere visitato nuovamente dai medici nonostante le cure del giorno ... (Ilrestodelcarlino.it)

Femminicidio a San Felice a Cancello : uomo strangola la moglie di 24 anni davanti ai figli piccoli - Intorno alle ore 5 di questa mattina, a San Felice a Cancello, l'ennesimo caso di femminicidio da registrare. Un cittadino albanese, classe 1994, domiciliato proprio a San Felice a Cancello... (Ilmattino.it)