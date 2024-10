Park Hyatt Milano, con Coffee si completa la collezione di The Bitter firmata Mio Lab (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il cocktail bar di Park Hyatt Milano con Coffee completa la propria collezione di The Bitter firmata Mio Lab Con l’arrivo di Coffee, che segue il lancio a febbraio di Saffron e ad aprile di Cascarilla, si completa la trilogia di referenze che compongono The Bitter, The Better, progetto firmato da Mio Lab, il cocktail bar di Park Hyatt Milano. Dopo l’omaggio alla città di Milano, con il Bitter allo zafferano, la squadra di bartender capitanata da Alessandro Iacobucci Vitoni – Bar & Lobby Manager di Park Hyatt Milano – decide di arricchire la ricetta con l’aroma tostato e i profumi intensi del caffè, celebrando uno dei rituali conviviali per eccellenza della Dolce Vita italiana. Dailymilan.it - Park Hyatt Milano, con Coffee si completa la collezione di The Bitter firmata Mio Lab Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il cocktail bar diconla propriadi TheMio Lab Con l’arrivo di, che segue il lancio a febbraio di Saffron e ad aprile di Cascarilla, sila trilogia di referenze che compongono The, The Better, progetto firmato da Mio Lab, il cocktail bar di. Dopo l’omaggio alla città di, con ilallo zafferano, la squadra di bartender capitanata da Alessandro Iacobucci Vitoni – Bar & Lobby Manager di– decide di arricchire la ricetta con l’aroma tostato e i profumi intensi del caffè, celebrando uno dei rituali conviviali per eccellenza della Dolce Vita italiana.

COFFEE, DEBUTTA LA TERZA EDIZIONE DI THE BITTER, THE BETTER

Con l'arrivo di Coffee, che segue il lancio a febbraio di Saffron e ad aprile di Cascarilla, si completa la trilogia di referenze che compongono The Bitter