Papa "Pena di morte sempre inammissibile, sia abolita in tutto il mondo" (Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – "La Pena di morte è sempre inammissibile poichè attenta all'inviolabilità e alla dignità della persona. Faccio appello perchè sia abolita in tutti i Paesi del mondo. Non possiamo dimenticare che fino all'ultimo momento una persona può convertirsi e cambiare". E' l'appello lanciato su X da Papa Francesco. – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo

La pena di morte è in vigore ancora in 55 Paesi - nel 2023 ci sono state 1153 esecuzioni nel mondo. Amnesty International chiede a Kenya - Zimbabwe e Gambia - che sono sul punto di abolire la pena capitale - di agire subito - . (askanews) – In occasione della Giornata mondiale contro la pena di morte del 10 ottobre Amnesty International chiede a Kenya, Zimbabwe e Gambia, che sono sul punto di abolire la pena capitale, di agire subito affinché altri nel mondo seguano il loro cammino. Oggi sono 55 gli stati che mantengono in vigore la pena capitale, ma quelli che eseguono condanne a morte sono assai di meno. (Iodonna.it)

La Giornata mondiale contro la pena di morte - Pena di morte, oggi ricorre la giornata in cui se ne chiede l’abolizione. Servizio di Alessio Orlandi The post La Giornata mondiale contro la pena di morte first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Amnesty : abolire pena di morte in Kenya - Gambia - Zimbabwe - Oggi sono 24 gli stati dell’Africa subsahariana che hanno abolito totalmente la pena di. . In occasione della Giornata mondiale contro la pena di morte del 10 ottobre Amnesty International chiede a Kenya, Zimbabwe e Gambia, che sono sul punto di abolire la pena capitale, di agire subito affinché altri nel mondo seguano il loro cammino. (Imolaoggi.it)