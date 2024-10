Nordcorea: Seul condanna chiusura collegamenti stradali e ferroviari al confine (Di giovedì 10 ottobre 2024) Seul, 10 ott. (Adnkronos) - La Corea del Sud ha condannato con forza la decisione della Corea del Nord di tagliare tutti i collegamenti stradali e ferroviari al confine. Lo hanno riferito i media locali. Il ministero dell'Unificazione di Seul - ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap - ha definito la decisione come una battuta d'arresto per le aspirazioni all'unificazione dei popoli di entrambe le Coree. Ieri, Pyongyang - come riferito dall'agenzia di stampa Kcna controllata dallo Stato - aveva annunciato l'intenzione di interrompere tutti i collegamenti stradali e ferroviari con la Corea del Sud, aggiungendo che il confine sarà anche rinforzato con "forti strutture di difesa". Liberoquotidiano.it - Nordcorea: Seul condanna chiusura collegamenti stradali e ferroviari al confine Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ott. (Adnkronos) - La Corea del Sud hato con forza la decisione della Corea del Nord di tagliare tutti ial. Lo hanno riferito i media locali. Il ministero dell'Unificazione di- ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap - ha definito la decisione come una battuta d'arresto per le aspirazioni all'unificazione dei popoli di entrambe le Coree. Ieri, Pyongyang - come riferito dall'agenzia di stampa Kcna controllata dallo Stato - aveva annunciato l'intenzione di interrompere tutti icon la Corea del Sud, aggiungendo che ilsarà anche rinforzato con "forti strutture di difesa".

