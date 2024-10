Lettera43.it - Non solo rapper con gli Articolo 31: tutte le performance musicali di Elly Schlein

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Dai palchi dei comizi a quello del Forum di Assago:ha sorpreso tutti cimentandosi comeal fianco di J-Ax in occasione di un concerto degli31. Il video dell’esibizione della segretaria dem sulle note di Così com’è, con tanti di gestualità da consumata, ha fatto il giro del web. La segretaria del Partito democratico, che ha sempre rivendicato il suo amore per la musica, nei comizi ha utilizzato spesso brani di J-Ax solista e del duo hip hop milanese fondato con DJ Jad.  Visualizza questo post su Instagram  Un post condiviso da Lettera43 (@lettera43official) Non: nell’ultimo album degli31 si sente persino in un brano la voce didurante un discorso. Insomma, la stima è ricambiata. E alla fine ha portato a questo duetto, che ha colto di sorpresa il pubblico di Assago.