Nobel per la Letteratura 2024 a Han Kang, narratrice di storie di vita estrema (Di giovedì 10 ottobre 2024) La scrittrice sudcoreana Han Kang, 53 anni, vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura 2024, è considerata un’autrice estremamente coraggiosa, che ha deciso di fare dell’esplorazione della violenza, individuale e collettiva, il soggetto della propria arte, narrando storie di vita estrema. E’ stata premiata dall’Accademia Reale Svedese, 18esima donna a vincere il Nobel letterario, «per la sua intensa prosa poetica che affronta i traumi storici ed espone la fragilità della vita umana». Secondo Anders Olsson, presidente del Comitato per il Nobel, «nella sua opera Han Kang affronta i traumi storici e le regole invisibili e, in ogni sua opera, espone la fragilità della vita umana. Ha una consapevolezza unica delle connessioni tra corpo e anima, tra vivi e morti, e con il suo stile poetico e sperimentale è diventata un’innovatrice della prosa contemporanea». Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La scrittrice sudcoreana Han, 53 anni, vincitrice del Premioper la, è considerata un’autricemente coraggiosa, che ha deciso di fare dell’esplorazione della violenza, individuale e collettiva, il soggetto della propria arte, narrandodi. E’ stata premiata dall’Accademia Reale Svedese, 18esima donna a vincere illetterario, «per la sua intensa prosa poetica che affronta i traumi storici ed espone la fragilità dellaumana». Secondo Anders Olsson, presidente del Comitato per il, «nella sua opera Hanaffronta i traumi storici e le regole invisibili e, in ogni sua opera, espone la fragilità dellaumana. Ha una consapevolezza unica delle connessioni tra corpo e anima, tra vivi e morti, e con il suo stile poetico e sperimentale è diventata un’innovatrice della prosa contemporanea».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Nobel per la letteratura assegnato alla scrittrice sudcoreana Han Kang - Il 10 ottobre il premio Nobel per la letteratura è stato assegnato alla scrittrice sudcoreana Han Kang, 53 anni, che si è affermata a livello internazionale con il romanzo “La vegetariana”, del 2007. Leggi . (Internazionale.it)

Nobel per la letteratura alla scrittrice sudcoreana Han Kang - it. In “The White Book” del 2016, lo stile poetico di Han Kang domina ancora una volta. Han Kang “ha una singolare consapevolezza delle connessioni tra corpo e anima, tra i viti e morti, e nel suo stile poetico e sperimentale è diventata un’innovatrice nella prosa contemporanea”, ha detto ancora Olsson. (Ildenaro.it)

Il premio Nobel per la letteratura è stato assegnato alla scrittrice sudcoreana Han Kang - Il premio Nobel per la letteratura è stato assegnato alla scrittrice sudcoreana di 53 anni Han Kang per la sua “intensa prosa poetica che affronta traumi storici ed espone la fragilità della vita umana”. Ha studiato letteratura coreana alla Yonsei University nella capitale. “L’empatia di Han per le vite vulnerabili, spesso femminili, è palpabile e rafforzata dalla sua prosa carica di ... (Metropolitanmagazine.it)