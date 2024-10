Ilgiorno.it - Monia Bortolotti: cosa rischia la giovane mamma accusata di aver ucciso i due figli

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Pedrengo, 10 ottobre 2024 – La data è fissata: 29 novembre, udienza straordinaria davanti al gup Raffaella Mascarino, la stessa che si è occupata di Moussa Sangare, reo confesso per l’omicidio di Sharon Verzeni. Ora l’imputata è, ladi 28 anni di Pedrengo arrestata nel novembre 2023 dai carabinieri con l’accusa dii suoi due bambini, Alice e Mattia di 2 e 4 mesi, tra il 2021 e il 2022. Passo successivo alla chiusura delle indagini, la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pm. I possibili sviluppi Con il doppio infanticidio reato da ergastolo, la strada che si profila per laè il processo in Corte d’Assise, a meno che non venga richiesta un’ulteriore perizia.