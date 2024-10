Mondiali Giovanili di Karate, l’Italia punta a otto podi: Avanzini si gioca l’oro nel kumite (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jesolo, 10 ottobre 2024 – Prendono il via i Mondiali di Karate a Jesolo, dedicati alle categorie Giovanili Under 21, Cadetti e Juniores. Gli Azzurri competono in modo ottimo in una grande e proficua prima giornata di gare, nel palazzetto friuliano. Conquistano ben otto finali, tra cui una per l’oro. Il racconto delle gare – Fonte Fijlkam/fijlkam.it Nel kumite U21, un grandissimo Matteo Avanzini ha conquistato la finale per l’oro e domenica pomeriggio combatterà per il titolo mondiale dei +84 kg! L’azzurrino, vicecampione continentale seniores in carica, è stato inarrestabile: 2-1 sul tedesco Sekot, 5-4 sull’ucraino Kozylian, 8-0 sul polacco Kiryluk. Approdato in semifinale, la bella vittoria sul macedone Stojanovikj per 3-2 gli ha garantito l’accesso alla finalissima. La sfida sarà contro il bosniaco Anes Bostandzic. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jesolo, 10bre 2024 – Prendono il via idia Jesolo, dedicati alle categorieUnder 21, Cadetti e Juniores. Gli Azzurri competono in modo ottimo in una grande e proficua prima giornata di gare, nel palazzetto friuliano. Conquistano benfinali, tra cui una per. Il racconto delle gare – Fonte Fijlkam/fijlkam.it NelU21, un grandissimo Matteoha conquistato la finale pere domenica pomeriggio combatterà per il titolo mondiale dei +84 kg! L’azzurrino, vicecampione continentale seniores in carica, è stato inarrestabile: 2-1 sul tedesco Sekot, 5-4 sull’ucraino Kozylian, 8-0 sul polacco Kiryluk. Approdato in semifinale, la bella vittoria sul macedone Stojanovikj per 3-2 gli ha garantito l’accesso alla finalissima. La sfida sarà contro il bosniaco Anes Bostandzic.

I mondiali giovanili di karate per la prima volta in Italia : a Jesolo duemila atleti da 113 nazioni - Il più importante appuntamento di karate giovanile al mondo arriva a Jesolo: da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre i campionati mondiali della disciplina, dedicati alle classi d’età U21, juniores e cadetti, ospiteranno 2mila atleti in rappresentanza di 113 nazioni. «Il meglio del panorama... (Veneziatoday.it)

Mondiali Giovanili di Karate - Benetello : “Ci aspettiamo il meglio. Ci saranno 2 mila atleti in gara” - Presente anche il Segretario Generale WKF Toshi Nagura. Saranno presenti 2 mila atleti in rappresentanza di 113 Nazioni, per cui dobbiamo aspettarci il miglior Karate presente sul panorama mondiale”. Porterà un grande messaggio di sostenibilità ambientale. Il karate prevede il massimo rispetto per l’avversario e il massimo controllo della tecnica, garantendo così agli atleti piena sicurezza. (Ilfaroonline.it)

Mondiali Giovanili di Karate - tutto pronto a Jesolo : 41 Azzurri scenderanno in gara per le medaglie - Kata: Orsola D’Onofrio, Guido Polsinelli. it LA SQUADRA U21 – Kumite: Asia Pergolesi, Matteo Avanzini, Emma Colletti, Rebecca Ortu, Fabrizio Giordano, Irene Marturano, Raffaele Astarita, Anna Pia Desiderio, Mario Iannuzzi, Gabriele Pezzotti. it ilfaroonline. I ragazzi sentiranno sicuramente una maggiore responsabilità. (Ilfaroonline.it)