"Marco Polo suoni di seta" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Spettacolo in omaggio a Marco Polo - 700 anni dalla morte. Una serata magica, un omaggio senza tempo alla figura leggendaria di Marco Polo, a 700 anni dalla sua scomparsa. Un viaggio evocativo e coinvolgente attraverso letture, video, proiezioni, danze e musiche ispirate al suo famoso cammino Padovaoggi.it - "Marco Polo suoni di seta" Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Spettacolo in omaggio a- 700 anni dalla morte. Una serata magica, un omaggio senza tempo alla figura leggendaria di, a 700 anni dalla sua scomparsa. Un viaggio evocativo e coinvolgente attraverso letture, video, proiezioni, danze e musiche ispirate al suo famoso cammino

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Da Marco Polo alla sinologia contemporanea” : focus a Firenze - Il primo, viaggiatore e mercante, divenne forse inconsapevolmente esploratore, geografo, antropologo e ambasciatore. Il titolo del pomeriggio - proseguono - viene dall’immaginifico racconto, due secoli e mezzo dopo, di Giovanni Battista Ramusio (Treviso 1485 - Padova 1557) “Delle navigationi et viaggi” un trattato geografico cinquecentesco. (Lanazione.it)

Antella - il Teatro Comunale inaugura con un omaggio a Marco Polo - Su questa linea si muove tutto il programma con spettacoli che indagano temi sempre attuali, è il caso della performance esperienziale per 5 performer, 3 attori e 12 spettatori, il primo atto di un lavoro sulla non figura di Gesù, L’angelo del futuro da La trilogia dell’avvenire, in scena Mario Cossu, Riccardo Massai e Simone Rovida a cura di Iacopo Braca (6,7/12); come anche la ricerca scenica ... (Lanazione.it)

Il teatro comunale di Antella inaugura con uno speciale omaggio a Marco Polo - La stagione 24/25 del Teatro Comunale di Antella presenta una nuova produzione omaggio a Marco Polo per i 700 anni dalla morte e i 770 anni dalla nascita: “Il Milione” di e con Riccardo Massai. . . Giovedì 24 ottobre ore 19,30 la cena nel vagone bistrot Carrozza 10, un viaggio gastronomico nei luoghi. (Firenzetoday.it)