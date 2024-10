Maltempo in Lombardia, l’impressionante piena del fiume Serio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi, giovedì 10 ottobre, la Lombardia è stata nuovamente colpita dal Maltempo. Nella provincia di Cremona si è registrato l’allarme per la piena del fiume Serio. In particolare, a Vidolasco, frazione di Casale nel Cremasco, alcune persone sono state evacuate e portate in zone sicure con l’uso di canotti. Al momento non è ancora chiaro il numero preciso degli evacuati.Leggi anche: Meteo: allerta rossa, arancione e gialla su diverse regioni già da domani, 11 ottobre L’acqua ha invaso diverse aree Tra Montodine e Ripalta Arpina, l’acqua ha invaso diverse aree, sommergendo anche tratti della pista ciclopedonale. In risposta, la Protezione Civile e le autorità locali hanno chiuso alcuni passaggi su argini e ponti. Anche la Valle Seriana ha registrato diversi disagi a causa della piena del fiume Serio, come visibile dalle immagini condivise sui social. Thesocialpost.it - Maltempo in Lombardia, l’impressionante piena del fiume Serio Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi, giovedì 10 ottobre, laè stata nuovamente colpita dal. Nella provincia di Cremona si è registrato l’allarme per ladel. In particolare, a Vidolasco, frazione di Casale nel Cremasco, alcune persone sono state evacuate e portate in zone sicure con l’uso di canotti. Al momento non è ancora chiaro il numero preciso degli evacuati.Leggi anche: Meteo: allerta rossa, arancione e gialla su diverse regioni già da domani, 11 ottobre L’acqua ha invaso diverse aree Tra Montodine e Ripalta Arpina, l’acqua ha invaso diverse aree, sommergendo anche tratti della pista ciclopedonale. In risposta, la Protezione Civile e le autorità locali hanno chiuso alcuni passaggi su argini e ponti. Anche la Valle Seriana ha registrato diversi disagi a causa delladel, come visibile dalle immagini condivise sui social.

