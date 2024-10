Maltempo in arrivo: perturbazione atlantica porta temporali, nubifragi e rischio idro-geologico (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma - Un’intensa perturbazione atlantica si sta avvicinando all'Italia, portando con sé condizioni meteorologiche avverse, compresi temporali e nubifragi che interessano principalmente le regioni centro-settentrionali del Paese. Gli aggiornamenti meteo indicano una situazione in continua evoluzione, con effetti già visibili sul territorio. AGGIORNAMENTO ORE 16:30: Nel Nordest, il Maltempo persiste, con rovesci e temporali che continuano a colpire il Triveneto. In Friuli Venezia Giulia, gli accumuli pluviometrici superano i 100 mm nella provincia di Udine, mentre le aree del Tarvisiano sono particolarmente colpite. Altri temporali interessano anche la Laguna Veneta. AGGIORNAMENTO ORE 14:45: Le piogge nel Friuli VG si intensificano, con accumuli che raggiungono gli 85 mm nell'Udinese e 70 mm nel Pordenonese, specialmente nella fascia pedemontana e alpina. Abruzzo24ore.tv - Maltempo in arrivo: perturbazione atlantica porta temporali, nubifragi e rischio idro-geologico Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma - Un’intensasi sta avvicinando all'Italia,ndo con sé condizioni meteorologiche avverse, compresiche interessano principalmente le regioni centro-settentrionali del Paese. Gli aggiornamenti meteo indicano una situazione in continua evoluzione, con effetti già visibili sul territorio. AGGIORNAMENTO ORE 16:30: Nel Nordest, ilpersiste, con rovesci eche continuano a colpire il Triveneto. In Friuli Venezia Giulia, gli accumuli pluviometrici superano i 100 mm nella provincia di Udine, mentre le aree del Tarvisiano sono particolarmente colpite. Altriinteressano anche la Laguna Veneta. AGGIORNAMENTO ORE 14:45: Le piogge nel Friuli VG si intensificano, con accumuli che raggiungono gli 85 mm nell'Udinese e 70 mm nel Pordenonese, specialmente nella fascia pedemontana e alpina.

