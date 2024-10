L’uragano Milton travolge la Florida: ci sono i primi morti, oltre 2 milioni di persone senza elettricità (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'uragano Milton è arrivato in Florida. La "tempesta del secolo" ha toccato terra nella Tampa Bay nella notte, poco dopo le 2, ora italiana, facendo le prime vittime. Attualmente è sceso a categoria 2, ma per le autorità "il peggio deve ancora arrivare". Fanpage.it - L’uragano Milton travolge la Florida: ci sono i primi morti, oltre 2 milioni di persone senza elettricità Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'uraganoè arrivato in. La "tempesta del secolo" ha toccato terra nella Tampa Bay nella notte, poco dopo le 2, ora italiana, facendo le prime vittime. Attualmente è sceso a categoria 2, ma per le autorità "il peggio deve ancora arrivare".

L’Uragano Milton devasta la Florida : vittime - almeno 19 tornadi e case e negozi senza elettricità. La diretta - E' ora che tutti si rintanino”. Lo sceriffo della contea di St. Si contano già i danni: Milton ha causato almeno 19 tornadi e un numero ancora sconosciuto di morti. A Tampa la situazione è talmente critica che le autorità hanno sospeso le operazioni di soccorso: con tali venti e piogge sono impossibili. (Quotidiano.net)

L’uragano Milton ha toccato terra in Florida : i 19 tornado - gli allagamenti - le vittime - Milton ha già generato 19 tornado. Oltre 1,3 milioni di case e aziende in Florida sono rimaste senza elettricità. L’uragano Milton, «la tempesta del secolo», ha toccato terra a Siesta Key nella Tampa Bay, nella Florida sudoccidentale che si affaccia sul Golfo del Messico. 400 abitanti al largo di Sarasota, è il punto in cui l’uragano ha toccato terra. (Open.online)