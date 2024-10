Oasport.it - Luna Rossa e i cambiamenti per la prossima America’s Cup. Ruggero Tita nel SailGP con la supervisione di Spithill

(Di giovedì 10 ottobre 2024)non avrà la possibilità di sfidare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio laCup: il sodalizio italiano ha dovuto dire addio al sogno di fronteggiare nuovamente i Kiwi per provare a conquistare il trofeo sportivo più antico del mondo, dopo aver perso contro INEOS Britannia la finale della Louis Vuitton Cup. L’epilogo del testa a testa con i britannici nelle acque di Barcellona si è rivelato infausto, complici alcuni problemi di affidabilità e qualche errore commesso in mare. Il patron Patrizio Bertelli ha dichiarato che quella ammirata in terra catalana era probabilmente la barca più veloce che abbia mai armato in ventiquattro anni di assalti alla Vecchia Brocca, ma purtroppo si è rimasti ben lontani dal grande obiettivo.