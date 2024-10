Lukaku al Tg1: "Dobbiamo rimanere calmi. Siamo all'inizio del percorso" | VIDEO (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Credo che Dobbiamo rimanere calmi. Siamo ancora all'inizio del percorso". Così Romelu Lukaku, nel corso di un'intervista rilasciata al Tg1 Rai, ha parlato del momento del Napoli e del primato in classifica.Il rapporto con Conte"Per me è molto importante, tutti sanno del rapporto che ho Europa.today.it - Lukaku al Tg1: "Dobbiamo rimanere calmi. Siamo all'inizio del percorso" | VIDEO Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Credo cheancora all'del". Così Romelu, nel corso di un'intervista rilasciata al Tg1 Rai, ha parlato del momento del Napoli e del primato in classifica.Il rapporto con Conte"Per me è molto importante, tutti sanno del rapporto che ho

Lukaku al Tg1 : "Dobbiamo rimanere calmi. Siamo all'inizio del percorso" | VIDEO - "Credo che dobbiamo rimanere calmi. Siamo ancora all'inizio del percorso". Così Romelu Lukaku, nel corso di un'intervista rilasciata al Tg1, ha parlato del momento del Napoli e del primato in classifica. Il rapporto con Conte "Per me è molto importante, tutti sanno del rapporto che ho con... (Napolitoday.it)

Lukaku : “Dobbiamo continuare così e rimanere compatti durante la pausa” - Le parole di Romelu Lukaku, dopo la vittoria del Napoli contro il Como Le parole di Romelu Lukaku a Sky Sport: Come ti senti dopo … L'articolo Lukaku: “Dobbiamo continuare così e rimanere compatti durante la pausa” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Lukaku : «ci siamo parlati nell’intervallo - dobbiamo fare meglio in contropiede» - Romelu: McTominay conosce il mio gioco, abbiamo giocato due anni al Manchester United. Lukaku: siamo una squadra che lavora per tutte le situazioni, durante la pausa abbiamo parlato e ci siamo detti che dobbiamo rimanere compatti, dovevamo far male quando c’era l’occasione, in contropiede potevamo fare meglio, quastodovevamo riguardalro McTominay: scudetto? Dobbiamo guardare partita dopo ... (Ilnapolista.it)