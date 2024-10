Ilgiorno.it - Lodi, mille firme per traffico e parcheggi. Corso Mazzini: “Ignorato l’appello”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)– I residenti die delle vie limitrofe denunciano problemi di sicurezza per la viabilità. E tornano a chiedere interventi in quanto dalla firma della petizione denominata “Viabilità ine altre problematiche rilevate“, sottoscritta in primavera da 1.066 persone e protocollata in Comune il 20 maggio snon si è mosso nulla. Con la petizione i cittadini avevano chiesto un incontro all’assessore comunale alla Viabilità Stefano Caserini e al sindaco Andrea Furegato per discutere delle problematiche e cercare di risolverle. Il faccia a faccia è poi effettivamente avvenuto in un bar il 10 luglio.