LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: il gruppo inizia l'inseguimento verso la fuga (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 Il gruppo scende per la prima volta sotto i cinque minuti di svantaggio. 14.23 90 i chilometri percorsi fino ad ora. Siamo praticamente a metà gara. 14.19 Colnaghi è alla ricerca della prima vittoria da professionista. Per lui il miglior risultato stagionale è il secondo posto nell'ultima tappa del Tour of Hellas. 14.15 Siamo ai -100 dal traguardo. 14.11 Andrii Ponomar (Team Corratec Vini Fantini), Luca Colnaghi (VF Bardiani CSF Faizanè), Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling Team) e Francisco Munoz (Team Polti Kometa) continuano ad andare d'amore e d'accordo quando abbiamo raggiunto gli 80 chilometri percorsi. 14.07 Anche la Alpecin-Deceuninck ora sta spingendo assieme alla EF-Education Easypost 14.03 La EF-Education Post prende in mano l'inseguimento. Ora il ritardo del gruppo è ddi 5'20".

