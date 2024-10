L'incontro tra Meloni e Zelensky a Roma: "La pace non può essere una resa" (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - "L'obiettivo del nostro sostegno è mettere l'Ucraina nelle migliori condizioni possibili a un tavolo di pace. Perché la pace non può essere resa. Questo presuppone il sostegno militare come il sostegno energetico, che è una delle priorità", dell'azione italiana. Giorgia Meloni, dopo il bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a Roma, conferma il sostegno del Paese a Kiev: "È ovviamente un gran piacere accogliere oggi a Roma il presidente ucraino Zelensky. Con lui vedersi ormai è una consuetudine. Non si tratta di forma, è per noi una forma di continuità necessaria di sostegno all'Ucraina, una nazione che è stata brutalmente, ingiustificatamente e illegalmente aggredita ormai 955 giorni fa dalla Federazione russa che non accettava l'idea di un'Ucraina prospera, democratica e libera". Agi.it - L'incontro tra Meloni e Zelensky a Roma: "La pace non può essere una resa" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - "L'obiettivo del nostro sostegno è mettere l'Ucraina nelle migliori condizioni possibili a un tavolo di. Perché lanon può. Questo presuppone il sostegno militare come il sostegno energetico, che è una delle priorità", dell'azione italiana. Giorgia, dopo il bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr, a, conferma il sostegno del Paese a Kiev: "È ovviamente un gran piacere accogliere oggi ail presidente ucraino. Con lui vedersi ormai è una consuetudine. Non si tratta di forma, è per noi una forma di continuità necessaria di sostegno all'Ucraina, una nazione che è stata brutalmente, ingiustificatamente e illegalmente aggredita ormai 955 giorni fa dalla Federazione russa che non accettava l'idea di un'Ucraina prospera, democratica e libera".

