Ilfattoquotidiano.it - Libri, calano le vendite. Per Aie è un rallentamento, io lo chiamo campanello d’allarme

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il mercato dell’editoria non sta bene, nonostante i segnali di ripresa post pandemia e i risultati positivi del 2023. Nei primi sei mesi del 2024 ha registrato un segno negativo nelle(-0,1%) che AIE definisce “”. A mio avviso è undi allarme che evidenzia la fragilità del settore. Una fragilità che dovrebbe far riflettere tutti gli operatori del comparto e che emerge dalle cifre dei primi sei mesi del 2024. Il presidente dell’Associazione Italiana Editori Innocenzo Cipolletta ha denunciato il taglio di almeno 100 milioni di euro di risorse pubbliche e ha chiesto alla politica un intervento organico per la lettura e il libro. Però, osservando gli interventi del governo, appare evidente che la cultura non è tra le sue priorità. Nei primi sei mesi del 2024 sono state vendute 46,1 milioni, in calo di 900mila rispetto all’anno precedente.