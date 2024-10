Iltempo.it - L'amico di Hamas (e della sinistra) attacca: "Israele Stato terrorista"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Mohammed Hannoun, l'imam-architetto finito nella black list americana perché ritenuto un «finanziatore dell'ala militare di», passa al contrattacco. Sostiene che si tratta di una grande bugia israeliana per colpirlo, ma al tempo stessoloebraico: «Io non c'entro nulla con, penso che sia un movimento di resistenza che si impegna per la liberazione per la fine dell'occupazione. Potete chiedermi cosa penso di? Che sia unoche non ha mai smesso di uccidere e sterminare il popolo palestinese. Si parla di più di 18 mila bambini palestinesi uccisi dai missili e dalla bombe israeliane. Sono dati certi. Questo lo confermo:è unoe va processato per i crimini che ha commesso e sta commettendo».