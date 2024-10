La Juventus è diventata un lazzaretto: si è fatto male anche Koopmeiners, frattura alla costola (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Juventus è diventata un lazzaretto, perde anche Koopmeiners. Oltre a Bremer fuori tutta la stagione, Nico Gonzalez infortunato e Francisco Conceiçao squalificato, contro la Lazio non ci sarà nemmeno il centrocampista olandese. Si era già fatto male contro il Lipsia in Champions, ma durante il match contro il Cagliari ha preso un’altra botta ed è poi successivamente rientrato a Torino dal ritiro delle nazionali. Il comunicato della Juventus spiega: Teun Koopmeiners, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa accusato al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, è stato sottoposto questa mattina, 10 ottobre 2024, ad esami diagnostici presso il J Medical che hanno evidenziato la presenza di frattura lievemente scomposta della seconda costola anteriore destra. Ilnapolista.it - La Juventus è diventata un lazzaretto: si è fatto male anche Koopmeiners, frattura alla costola Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laun, perde. Oltre a Bremer fuori tutta la stagione, Nico Gonzalez infortunato e Francisco Conceiçao squalificato, contro la Lazio non ci sarà nemmeno il centrocampista olandese. Si era giàcontro il Lipsia in Champions, ma durante il match contro il Cagliari ha preso un’altra botta ed è poi successivamente rientrato a Torino dal ritiro delle nazionali. Il comunicato dellaspiega: Teun, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa accusato al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, è stato sottoposto questa mattina, 10 ottobre 2024, ad esami diagnostici presso il J Medical che hanno evidenziato la presenza dilievemente scomposta della secondaanteriore destra.

